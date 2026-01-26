Super League: Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, ο «λίγος» Παναθηναϊκός και η «αλύγιστη» ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος χαμένος και της 18ης αγωνιστικής της Super League, αφού το 0-0 στην έδρα του Ατρομήτου, τον άφησε 9 βαθμούς πίσω από τον 4ο Λεβαδειακό, την ώρα που Ολυμπιακός και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σε μία από τις χειρότερες σεζόν των τελευταίων ετών, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να χάσει τα πλέι οφ για τον τίτλο και την έξοδο στην Ευρώπη, αφού δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι “πράσινοι” έχουν τεθεί από τις αρχές του έτους εκτός της “μάχης” του τίτλου, τον οποίο και φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους, ο Ολυμπιακός, με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

«Ταπεινωτική» σεζόν για τον Παναθηναϊκό

Παρά τα εκατομμύρια για μετεγγραφές, αλλά και την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ για τον πάγκο του, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων και έχασε δύο ακόμη βαθμούς με την ισοπαλία στην έδρα του Ατρομήτου.

Οι “πράσινοι” έχουν πλέον 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες στη Super League και είναι στο -9 από τον τέταρτο Λεβαδειακό, των πρώην παικτών του, Λοντίγκιν, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μάγκνουσον, Τσοκάι και Κάτρη.

Ο κίνδυνος είναι έτσι πια ορατός για τον Παναθηναϊκό: Μπορεί να μην βρίσκεται καν στα πλέι οφ των θέσεων 1-4 και να χρειαστεί να παλέψει στα πλέι οφ για την 5η θέση, ελπίζοντας σε έξοδο στην Ευρώπη και μέσω Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΚ δεν λύγισε ούτε στην Τρίπολη

Η “μάχη” για την κορυφή έχει μετατραπεί έτσι σε… κούρσα για τρεις, αφού εκτός από την Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, στη διεκδίκηση του τίτλου φαίνεται ότι θα παραμείνει μέχρι τέλους και η ΑΕΚ.

Μετά την “τεσσάρα” κόντρα στον Παναθηναϊκό, η Ένωση πέρασε και από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης, δείχνοντας ότι μπορεί να φθάνει σε νίκες, ακόμη και όταν δεν παίζει καλά.

Με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει κατά ριπάς άλλωστε, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δύσκολα θα “λυγίσει” στον ανταγωνισμό με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερες αλλαγές από την ίδια, σε σχέση με πέρυσι.

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή

Στην πρώτη θέση παραμένει πάντως ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την… απραξία του ΠΑΟΚ στη 18η αγωνιστική, για να επανέλθει στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League.

Οι Πειραιώτες νίκησαν δύσκολα με 1-0 το Βόλο, αλλά η επιστροφή του Ελ Κααμπί από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής έδειξε ότι του αλλάζει επίπεδο ακόμη και στα παιχνίδια που δεν έχει τον απαραίτητο ρυθμό.

Τόσο ο Ολυμπιακός πάντως, όσο και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, είναι πιθανό να συνεχίσουν και στην Ευρώπη, γεγονός που μπορεί να παίξει το δικό του ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης – Λεβαδειακός 2-2

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0

Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42

3. ΠΑΟΚ 41

4. Λεβαδειακός 35

5. Παναθηναϊκός 26

6.Βόλος 25

7. Άρης 22

8. Κηφισιά 19

9. ΟΦΗ 18

10. ΑΕΛ Novibet 16

11. Ατρόμητος 16

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.