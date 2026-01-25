Άρης – Λεβαδειακός 2-2: «Σοκ» για τους Θεσσαλονικείς στις καθυστερήσεις, οι Βοιωτοί απέφυγαν την ήττα με γκολ του Κωστή

Ο Άρης κρατούσε στα χέρια του μια σημαντική νίκη, αλλά ο Λεβαδειακός πήρε την ισοπαλία στο “Βικελίδης” (2-2) ισοφαρίζοντας με τον Ιωάννη Κωστή στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και συνεχίζοντας έτσι το αήττητό του σερί στη Super Legaue.

Ο Άρης είχε το… πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του με τον Λεβαδειακό και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 29′ με τον Λορέν Μορόν. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου, ο Σούντμπεργκ έκανε την κεφαλιά, αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε σε πρώτο χρόνο, με τον Ισπανό -που ήταν πεσμένος- να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Θεσσαλονικείς έχασαν μεγάλη ευκαιρία να κάνουν το 2-0 πριν βγει το πρώτο ημίχρονο (44′). Ο Ράτσιτς έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε δύσκολα, παραχωρώντας κόρνερ.

Ο Λεβαδειακός έφερε το ματς στα ίσα, στην πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Μπάλτσι έκανε μία φοβερή κούρσα, μοίρασε στον Όζμπολτ, κι εκείνος πλάσασε μέσα από την περιοχή και από θέση δεξιά τον Αθανασιάδη για το 1-1. Το ματς πήρε πολύ καλό ρυθμό, με τις δυο ομάδες να ψάχνουν το γκολ της νίκης και τους Βοιωτούς να “πατάνε” καλύτερα. Ο Άρης όμως κατάφερε να βγάλει αντίδραση με ένα τρομερό γκολ του Ράτσιτς στο 64′! Ο Σέρβος συνεργάστηκε ωραία με τον Μόντσου, πήρε την μπάλα, έπιασε μια… σουτάρα εκτός περιοχής και έστειλε την μπάλα στο αριστερό “γάμα” του Λοντίγκιν.

Ο Άρης ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για ένα νέο γκολ στα τελευταία λεπτά, με τους Μορόν (78′), Ντούντου (79′) και Τερέχο (80′). Ο Λεβαδειακός έκανε την ύστατη προσπάθεια για να ισοφαρίσει στο φινάλε και στο 90+4′ “πάγωσε” το Βικελίδης, κάνοντας το 2-2 με τον Κωστή. Ο Κύπριος βγήκε κάθετα στην περιοχή πέρασε τον Αθανασιάδη και την πλάσαρε στην κενή εστία.