Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0: Νέα απώλεια βαθμών για τους «πράσινους» στη Super League

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ακόμη “άνευρη” εμφάνιση τη φετινή σεζόν και έμεινε στο 0-0 στην έδρα του Ατρομήτου για την 18η αγωνιστική της Super League, με τους Περιστεριώτες να χάνουν και πέναλτι στην αρχή του αγώνα.

Εμφανίζοντας σημαντικά προβλήματα στη δημιουργία, ο Παναθηναϊκός δημιούργησε ελάχιστες ευκαιρίες για γκολ, με τον Τετέι να τις “σπαταλάει” και τον Ατρόμητο να μην μπορεί από την πλευρά του να το εκμεταλλευτεί, στις δικές του καλές στιγμές στο ματς.

Κάπως έτσι, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ για τις δύο ομάδες, με αμφότερες να παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία και τους “πράσινους” να κινδυνεύουν πλέον σοβαρά να χάσουν τα πλέι οφ για τον τίτλο και την Ευρώπη, στη Super League.

Το παιχνίδι

Ατρόμητος και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν χωρίς ρυθμό το παιχνίδι στο Περιστέρι, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν όμως μία μοναδική ευκαιρία για ένα γκολ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιουμπιτάνα έφυγε στην πλάτη της άμυνας του “τριφυλλιού” και ανετράπη από τον Λαφόν, κερδίζοντας πέναλτι για την ομάδα του.

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού νίκησε όμως τον Μίχορλ από τα 11 βήματα και το σκορ δεν άλλαξε στο Περιστέρι. Ούτε η φάση αυτή “ξύπνησε” όμως τους “πράσινους”, οι οποίοι ήταν τραγικοί στην επιθετική τους ανάπτυξη, με την 4άδα των Τετέι, Πάντοβιτς, Μπόκο και Ζαρουρί.

Ο Ατρόμητος ήταν μάλιστα πιο “απειλητικός” και στη συνέχεια, με τον Γιουμπιτάνα να χάνει μοναδική ευκαιρία για γκολ στο 36′, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ενώ κακό ήταν το πλασέ από κοντά του Μπάκου στο 40′.

Το 0-0 έμεινε έτσι μέχρι τέλους στο πρώτο ημίχρονο, με την εικόνα του αγώνα να βελτιώνεται στο δεύτερο μέρος. Οι δύο ομάδες μπήκαν πιο δυνατά στο ματς μετά την ανάπαυλα, με τον Παναθηναϊκό να έχει δύο καλές στιγμές με σουτ του Τσιριβέγια και κεφαλιά του Τετέι.

Ο Ατρόμητος “απάντησε” με δύο άστοχα σουτ των Ούρουνεν και Τσούμπερ, για να παραμείνει το ματς χωρίς γκολ. Ο Ράφα Μπενίτεθ έριξε στο ματς και τον Σφιντέρσκι για τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια, αλλά η πίεση δεν αυξήθηκε, με τον Ζαρουρί με κεφαλιά, να “σπαταλάει” τη μοναδική καλή φάση του “τριφυλλιού” στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Το 0-0 έμεινε έτσι δικαίως μέχρι τη λήξη του αγώνα, με Παναθηναϊκό και Ατρόμητο να χάνουν δύο ακόμη βαθμούς, στη φετινή κακή τους σεζόν στη Super League.

Οι συνθέσεις στο Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Μανσούρ, Τσακμάκης, Ούρονεν, Ματουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ (58’ Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (70’ Τζοβάρας), Μπάκου, Τσαντίλας (70’ Οζέκοβιτς).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Ινγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπόκος (46’ Τσιριβέγια, 81’ Τσέριν), Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (46’ Ρενάτο Σάντσες), Τετέι (81’ Σφιντέρσκι).