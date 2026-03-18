Super League: Οι διαιτητής Φωτιάς στo ματς της ΑΕΚ, ο Βεργέτης στον Ολυμπιακό και ο Πολυχρόνης στον ΠΑΟΚ

Γνωστοί έγιναν την Τετάρτη (18.03.2026) από την ΕΠΟ οι ορισμοί των διαιτητών για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.
Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά, ο Χρήστος Βεργέτης στο Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet, ο Φώτης Πολυχρόνης στο Βόλος – ΠΑΟΚ και ο Τάσος Παπαπέτρου στο Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εκτός ορισμών της ΚΕΔ έμεινε ο διαιτητής Σταύρος Τσιμεντερίδης, ο οποίος ήταν στο Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός, με το “τριφύλλι” να έχει παράπονα από τις αποφάσεις του.
Οι ορισμοί διαιτητών στην 26η αγωνιστικής
ΑΕΚ-Κηφισιά
Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αστέρας-Παναθηναϊκός
Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)
Άρης-ΟΦΗ
Τζήλος (Ψύλλος, Κορωνάς, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Αντωνίου)
Βόλος-ΠΑΟΚ
Πολυχρόνης (Μάτσας, Βαλιώτης, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)
Λεβαδειακός-Ατρόμητος
Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Πάτρας, 4ος Μαχαίρας, VAR: Ματσούκας, Γιαννούκας)
Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet
Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)
Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός
Ευαγγέλου (Μωυσιάδης, Κομισοπούλου, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κατοίκος, Μόσχου)