Αθλητικά

Super League: Οι διαιτητής Φωτιάς στo ματς της ΑΕΚ, ο Βεργέτης στον Ολυμπιακό και ο Πολυχρόνης στον ΠΑΟΚ

Οι διαιτητές των ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Γνωστοί έγιναν την Τετάρτη (18.03.2026) από την ΕΠΟ οι ορισμοί των διαιτητών για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά, ο Χρήστος Βεργέτης στο Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet, ο Φώτης Πολυχρόνης στο Βόλος – ΠΑΟΚ και ο Τάσος Παπαπέτρου στο Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός.

Εκτός ορισμών της ΚΕΔ έμεινε ο διαιτητής Σταύρος Τσιμεντερίδης, ο οποίος ήταν στο Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός, με το “τριφύλλι” να έχει παράπονα από τις αποφάσεις του.

Οι ορισμοί διαιτητών στην 26η αγωνιστικής

ΑΕΚ-Κηφισιά

Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης)

Αστέρας-Παναθηναϊκός

Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)

Άρης-ΟΦΗ

Τζήλος (Ψύλλος, Κορωνάς, 4ος: Τσέτσιλας, VAR: Σιδηρόπουλος, Αντωνίου)

Βόλος-ΠΑΟΚ

Πολυχρόνης (Μάτσας, Βαλιώτης, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

Λεβαδειακός-Ατρόμητος

Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Πάτρας, 4ος Μαχαίρας, VAR: Ματσούκας, Γιαννούκας)

Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet

Βεργέτης (Φωτόπουλος, Μπαλιάκας, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φίτσας)

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός

Ευαγγέλου (Μωυσιάδης, Κομισοπούλου, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κατοίκος, Μόσχου)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo