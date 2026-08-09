«Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν θα είναι διαθέσιμος στην αρχή της σεζόν» σύμφωνα με την Εφές

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν έχει επιστρέψει ακόμη από το σοβαρό τραυματισμό του στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν στη Euroleague και φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται ούτε για τα πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν στην Εφές Αναντολού.

Έχοντας υποστεί ρήξη χιαστών τον περασμένο Οκτώβριο, ο Γιώργος Παπαγιάννης “παλεύει” για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για την Εφές Αναντολού, αλλά σύμφωνα με την ενημέρωση από την τουρκική ομάδα, η επάνοδός του θα καθυστερήσει λίγο ακόμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο team manager της Εφές, Οζγκιούρ Αλιούζ, ρωτήθηκε για τους τραυματίες της ομάδας του και ανέφερε τα εξής: “Οι θεραπείες των Παπαγιάννη και Κορντινιέ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ωστόσο, φαίνεται πως κανένας από τους δύο δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν, αλλά η κατάστασή τους αξιολογείται εβδομάδα με τη εβδομάδα”.