Euroleague: Η Βιλερμπάν βγαίνει από το αδιέξοδο με νέο επενδυτή την οικογένεια Μπας των Λος Άντζελες Λέικερς

Η Βιλερμπάν εμφανίζεται έτοιμη να βρει τη λύση στα οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ομάδα το τελευταίο διάστημα, καθώς ο Τόνι Πάρκερ βρίσκεται σε συζητήσεις με την οικογένεια Μπας για την εξαγορά της.

Περιμένοντας την είσοδο ενός νέου επενδυτή, η Βιλερμπάν “εκτόξευσε” το μπάτζετ της για τη νέα σεζόν, αλλά όταν το deal χάλασε, ο Τόνι Πάρκερ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε περικοπές και η ομάδα άφησε τους Σιλβέν Φρανσίσκο και Ντάνιελ Τάις να αποχωρήσουν πριν καν αγωνιστούν με τη φανέλα τους, για να αποφύγει τα πλουσιοπάροχα συμβόλαιά τους.

Παρόλα αυτά, η γαλλική ομάδα είναι πλέον πιθανό να επανέλθει σε… ήρεμα νερά, βρίσκοντας νέα δυναμική μέσω της εξαγοράς της από την οικογένεια Μπας. Γνωστή για τη σχέση τους με το μπάσκετ, μέσα από την καθοδήγηση των Λος Άντζελες Λέικερς για δεκαετίες στο NBA, οι Αμερικανοί διαπραγματεύονται την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Βιλερμπάν, έναντι του ποσού των 60 με 80 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το BeBasket.