Αθλητικά

Με Άγιαξ, Σέλτικ και Μπενφίκα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αγώνες με τηλεοπτική κάλυψη την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγυρίζει κόντρα στη Φαμαλικάο
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγυρίζει κόντρα στη Φαμαλικάο / REUTERS/Rodrigo Antunes
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η αγωνιστική δράση στην ποδοσφαιρική Ευρώπη έχει ξεκινήσει, με πρωταθλήματα όπως η Ολλανδία, η Σκωτία και η Πορτογαλία να έχουν αρχίσει τη σεζόν και το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τους αγώνες του Άγιαξ, της Σέλτικ και της Μπενφίκα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Warm Up)

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

13:15 Novasports Prime Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie

14:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

15:30 Novasports Prime Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership

16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Λας Βέγκας Έισις WNBA Regular Season

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπενφίκα – Ακαντέμικο ντε Βισέου Liga Portugal

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
83
73
73
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo