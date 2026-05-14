ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Συμφωνία για νέο συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές
Τη φανέλα της ΑΕΚ θα συνεχίσει να φοράει για ακόμα δύο χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028.

ΑΕΚ και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επιθυμούσαν να συνεχίσουν την επιτυχημένη συνεργασία τους και μετά το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο του Σέρβου μέσου ολοκληρωνόταν στις 30 Ιουνίου του 2026, ωστόσο οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πορευτούν μαζί για ακόμα δύο χρόνια.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022, μετρώντας 130 συμμετοχές με 19 γκολ και 8 ασίστ.

Ο Σέρβος πανηγύρισε με την Ένωση το νταμπλ τη σεζόν 2022/23, ενώ φέτος αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

