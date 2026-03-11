Ταμπόρδα: Ο Παναθηναϊκός έβαλε πλάτη όταν έπρεπε για να παίξω, έχουμε τα κατάλληλα όπλα για να νικήσουμε την Μπέτις

Ο Βισέντε Ταμπόρδα εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό (12.03.2026, 19:45, Newsit.gr) ματς για τους “16” του Europa League, με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ.

Ο Ταμπόρδα κλήθηκε να μιλήσει για την δική του προσαρμογή στον Παναθηναϊκό και την εντυπωσιακή αλλαγή στον ρόλο του μέσα στην ομάδα, εξήγησε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ ευχαρίστησε τον σύλλογο που του έδωσε τα πάντα για να προσαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του, ενόψει του ματς με την Μπέτις.

Τα όσα ανέφερε ο Ταμπόρδα στη συνέντευξη Τύπου:

Είσαι ένα πολύ καλό μάθημα για όλους μας για αυτό που έχεις κάνει φέτος. Ήρθες σε μια δύσκολη συγκυρία, έπρεπε να προσαρμοστείς σε ένα καινούριο περιβάλλον, δεν είχες μεγάλη παρουσία στο ξεκίνημα της σεζόν. Θέλει ψυχικό σθένος αυτό που έχεις κάνει, να συνεχίσεις να παλεύεις, να βρεις θέση στην ομάδα και να γίνεις πολύτιμος παίκτης. Πώς το έζησες όλο αυτό και τι προσδοκίες έχεις από το αυριανό παιχνίδι;

«Ήξερα ότι δεν θα είναι εύκολο και ήξερα ότι η προσαρμογή θα είναι δύσκολη τους πρώτους μήνες. Πάντα είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ήξερα ότι έχω τις δυνατότητες για να μπορώ να παίξω. Πάντα ήμουν έτοιμος και η ομάδα έβαλε πλάτη όταν έπρεπε να παίξω. Αυτό είναι πολύ θετικό για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε ένα μεγάλο, ένα καλό αποτέλεσμα. Με τις τελευταίες νίκες που κάναμε έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, γιατί αυτό μας έφερε μέχρι εδώ».

Το δικό σας καλό διάστημα συμπίπτει και με την αγωνιστική άνοδο του Παναθηναϊκού, που αποτελεί δουλειά του προπονητή. Πώς αντιμετωπίζετε ως γκρουπ και ατομικά το αυριανό ματς; Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα γίνατε ένας από τους αγαπημένους της εξέδρας. Πώς αισθάνεστε για αυτό;

«Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και όπως είπα και πριν, η ομάδα κερδίζει αυτοπεποίθηση με καλά αποτελέσματα, τα οποία μας βοηθούν να βασιστούμε και να προχωρήσουμε σε μεγάλους αγώνες. Αύριο είναι ένας από αυτούς. Εργαζόμαστε σταθερά για να μπορέσουμε να κερδίζουμε. Ο αντίπαλος είναι καλός, αλλά κι εμείς έχουμε τα κατάλληλα όπλα για να πάμε με καλό αποτέλεσμα στην Ισπανία. Κάνουμε τα πράγματα σωστά, δεν πρέπει να αποκλίνουμε από τον δρόμο που έχουμε χαράξει».

Το κυριότερο μήνυμα που έχεις περάσει είναι ο χαρακτήρας και η σωστή νοοτροπία σου, είτε έπαιζες 5 λεπτά είτε ολόκληρο το παιχνίδι. Θα ήθελα να μας πεις ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που συνάντησες στο στάδιο της προσαρμογής σου, σε σχέση με την Αργεντινή, καθαρά ποδοσφαιρικά. Ήταν διαφορετικός ο ρυθμός, πιο υψηλές οι εντάσεις; Με τους προπονητές που πρόλαβες στον Παναθηναϊκό, ποιες ήταν οι διαφορές με τον Μπενίτεθ, με τον οποίον έχεις καθιερωθεί στην ομάδα;

«Καταρχάς σας ευχαριστώ. Περισσότερη ένταση δεν υπάρχει θα έλεγα, γιατί ένταση υπάρχει παντού, όπου κι αν παίζεις, σε κάθε διοργάνωση. Ο κάθε παίκτης είναι φτιαγμένος για να κερδίζει. Όταν έφτασα, οι πρώτοι μήνες είχαν πολλές αλλαγές προπονητών κι αυτό καθυστέρησε λίγο την προσαρμογή μου. Αλλά από την πρώτη στιγμή ήμουν ετοιμοπόλεμος για να παίξω κι ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω με τον ίδιο τρόπο. Δεν είχα πολλά προβλήματα. Ο σύλλογος μου έδωσε τα πάντα για να μπορέσω να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ευχαριστώ γι’ αυτό».