Άγριο ξύλο στο Γκντανσκ, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η κατάσταση ξέφυγε στην πόλη της Πολωνίας, όταν οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους δέχτηκαν επίθεση από Πολωνούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα και να διακομισθούν στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο:

A lively start to the evening in Gdansk pic.twitter.com/9IctJ6Ff6e