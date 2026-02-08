Τέλος ο Χουάν Φεράντο από τον Βόλο

Η ήττα του Βόλου από τον Αστέρα Τρίπολης αποδείχθηκε το “κύκνειο άσμα” του Χουάν Φερνάντο στον πάγκο της ομάδας της Μαγνησίας. Με τις δυο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Η ΠΑΕ Βόλος ευχήθηκε “καλή τύχη” στον Ισπανό προπονητή και τοποθέτησε στην θέση του τον βοηθό του, Νίκο Μαναρέλη. Ο Βόλος το 2026 μετράει έξι διαδοχικές ήττες, αρχικά τον αποκλεισμό από την Κηφισιά και εν συνεχεία έχασε σε πέντε διαδοχικές αγωνιστικές της Super League.

Ο Βόλος παραμένει εντός του group των Play Offs 5-8, έχοντας 25 βαθμούς με ρεκόρ 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 11 ήττες, όντας στο +5 από τον Ατρόμητο και στο +6 από Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet.

“Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τον βοηθό του Νίκο Μαναρέλη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά τους την ομάδα και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους” αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος.