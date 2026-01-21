Θοδωρής Βλάχος για τον ημιτελικό της Εθνικής πόλο των ανδρών: «Πρέπει να κάνουμε σχεδόν τέλειο παιχνίδι με Ουγγαρία»

Η μοναδική αήττητη στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου παρέμεινε η Εθνική πόλο των ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρής Βλάχου συνέχισε με το… πόδι κολλημένο στο γκάζι και επιβλήθηκε άνετα της Ρουμανίας με 18-9, δίνοντας πλέον ραντεβού για το απόγευμα της Παρασκευής (23.01.2026, 18:00, Newsit.gr) με την Ουγγαρία, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η Εθνική πόλο των ανδρών θα επιδιώξει να εξασφαλίσει το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ταυτόχρονα να βρεθεί ένα βήμα μακριά από την πολυπόθητη κορυφή του βάθρου. Ο Θοδωρής Βλάχος εμφανίστηκε ευχαριστημένος με το 6/6 της ομάδας στη φάση των ομίλων, αλλά με επίγνωση πως τα μετάλλια κρίνονται από εδώ και πέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε ήδη το μυαλό μας στον ημιτελικό, αλλά έπρεπε να παίξουμε και ήθελα οι παίκτες μου να έχουν καλό ρυθμό και να είναι σοβαροί. Ήταν ένα διαδικαστικό παιχνίδι από τη στιγμή που πήραμε την πρώτη θέση και την πρόκριση στα ημιτελικά. Θέλαμε να είναι μια πολύ καλή προπόνηση, δεν φοβηθήκαμε ποτέ ότι δεν θα νικήσουμε και πλέον σκεφτόμαστε την Ουγγαρία. Όσο πλησιάζει η Παρασκευή θέλουμε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και κοντά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε», ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη αήττητη ομάδα του τουρνουά είπε: «Δεν παίρνει μετάλλιο όποιος κάνει το 6/6, αλλά αυτός που κερδίζει στο τέλος. Από τη στιγμή που παίζαμε καλά στο τέλος, γιατί να μην κάναμε μόνο νίκες. Αυτό δεν μας δίνει μετάλλιο, το μεγάλο παιχνίδι είναι με την Ουγγαρία και εκεί πρέπει να κάνουμε τα πάντα σχεδόν τέλεια για να κερδίσουμε».

Όσο για το πού θα κριθεί ο ημιτελικός; «Κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Κάθε λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις καταστάσεις και να διαχειριστούμε καλά τα συναισθήματά μας. Και να μην σταματήσουμε ποτέ να πιστεύουμε πως μπορούμε να κερδίσουμε ένα και μετά άλλο ένα παιχνίδι».