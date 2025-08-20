Θρήνος στην Άντερλεχτ πριν την ΑΕΚ: Πνίγηκε στη θάλασσα ο 13χρονος αδερφός του Μούσα Εντιαγέ

Ανείπωτη τραγωδία για τον ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ, Μούσα Εντιαγιέ, ο οποίος και έχασε τον αδερφό του από πνιγμό στη θάλασσα, με την είδηση να “παγώνει” την αυριανή (21/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) αντίπαλο της ΑΕΚ στα πλέι οφ του Conference League.

Ο Μούσα Εντιαγέ έμαθε το τραγικό γεγονός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Άντερλεχτ για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ στα πλέι οφ του Conference League, αλλά πήρε ειδική άδεια από τον προπονητή του, για να χάσει το ματς και να βρεθεί δίπλα στην οικογένειά του, σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Σύμφωνα με τα βελγικά Μέσα, ο μικρός αδερφός του Μούσα Εντιαγιέ είχε πάει σε παραλία της Σενεγάλης μαζί με την οικογένειά του, αλλά πνίγηκε στη θάλασσα και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 13 ετών. Η Άντερλεχτ επιβεβαίωσε το γεγονός αναφέροντας σε επίσημη ανακοίνωση τα εξής: «Ολόκληρος ο σύλλογος, επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μούσα και την οικογένειά του. Είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε στην αντιμετώπιση αυτού του τραγικού γεγονότος».