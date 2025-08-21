Τι Τζέι Σορτς: «Θέλω να πάω στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και να νιώσω την ενέργεια»

Ο Τι Τζέι Σορτς έφθασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό και μίλησε στο CLUB 1908 για τη μετεγγραφή του στους “πράσινους”, εκφράζοντας την ανυπομονησία να αγωνιστεί με τη φανέλα του “τριφυλλιού”.

Λίγο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Τι Τζέι Σορτς τόνισε ότι περιμένει τη στιγμή που θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ, ενώ έστειλε και το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Σορτς

«Νομίζω ότι όσο πλησιάζεις, ή όσο πλησιάζω νιώθω… τις πεταλούδες στο στομάχι, υπάρχει ενθουσιασμός. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Προφανώς γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου, τους παίκτες, τους προπονητές και είμαι έτοιμος μπω μέσα και να βρω έναν τρόπο να αφήσω το αποτύπωμά μου στην ομάδα.

Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω… Δεν ξέρω, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη λίστα για αυτό, αλλά σίγουρα θέλω να πάω στο γήπεδο. Πέρσι που βρέθηκα στο γήπεδο ήμουν στην αντίπαλη ομάδα, όμως τώρα είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως παίκτης της ομάδας. Και να νιώσω την ενέργεια. Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό για το οποίο ανυπομονώ περισσότερο είναι να πάω στο γήπεδο.

Σίγουρα (σ.σ. νιώθω την αγάπη του κόσμου). Έχουν… ξεχειλίσει τα μηνύματά μου, τα σχόλια. Έχω δει τα σχόλια στα social media σε διαφορετικά μέσα. Είναι απίστευτο συναίσθημα να γνωρίζω ότι μία τέτοια βάση φιλάθλων με στηρίζει. Ξέρω ότι είναι ενθουσιασμένοι που με έχουν εδώ και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος που τους έχω στο πλευρό μου. Ανυπομονώ να γνωρίσω όσους περισσότερους φιλάθλους μπορώ και επίσης να δώσω ό,τι έχω για να εκπληρώσω όλα όσα σκέφτονται ότι θα προσφέρω στην ομάδα.

Τι γίνεται φίλοι του Παναθηναϊκού; Είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά, να κυνηγήσουμε το 8ο αστέρι. Ας το κάνουμε μαζί και ας διασκεδάσουμε».