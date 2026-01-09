Αθλητικά

Το Μαρόκο πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa Africa νικώντας 2-0 το Καμερούν με ασίστ του Ελ Κααμπί

Καλπάζει προς τον τίτλο η παρέα του Ελ Κααμπί
Οι παίκτες του Μαρόκο πανηγυρίζουν
Οι παίκτες του Μαρόκο πανηγυρίζουν/ REUTERS/Siphiwe Sibeko

Το Μαρόκο νίκησε 2-0 το Καμερούν και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa Africa, με τον Ελ Κααμπί να αγωνίζεται βασικός και να δίνει την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του.

Ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά πάσα έδωσε την ευκαιρία στον Ντίας να κάνει το 1-0 και να δώσε αέρα πρόκρισης στο Μαρόκο. Ο Σαϊμπάρι στο 74′ «καθάρισε» το Καμερούν και σφράγισε το εισιτήριο του Μαρόκο για την τελική τετράδα του Copa Africa. 

 

Στον ημιτελικό το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Αλγερία – Νιγηρία. Να θυμίσουμε ότι η διοργάνωση διεξάγεται στο Μαρόκο, με την παρέα του Ελ Κααμπί να έχει και τον κόσμο με το πλευρό της μέχρι το φινάλε. 

