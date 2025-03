Το μήνυμα της UEFA για την επέτειο της 25ης Μαρτίου με αναφορά στη κατάκτηση του Euro 2004

Με αφορμή την επέτειο της ελληνικής Επανάστασης του 1821, η UEFA θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα προς τους Έλληνες, για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.

Στο μήνυμά της, η UEFA στέλνει τις ευχές της για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ενώ κάνει αναφορά στο πάθος των Ελλήνων, μιλώντας για την κατάκτηση του θρυλικού Euro 2004 από την Εθνική ποδοσφαίρου.

On Greek Independence Day we celebrate the history, passion and footballing spirit of EURO 2004 champions, Greece!



From the European football community we wish all Greeks a joyful day! pic.twitter.com/tnCfH3dZwo