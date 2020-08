Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκλεισαν την κανονική περίοδο στο ΝΒΑ με ήττα από τους Σακραμέντο Κινγκς (136-122) με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να έχει μια.. θετικότατη παρουσία με τους “λιμνανθρώπους” και μάλιστα να κάνει και το πρώτο του κάρφωμα στην ομάδα.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 11 λεπτά 27 δεύτερα στην ήττα των Λέικερς από τους Κινγκς (136-122), έχοντας συγκομιδή 7 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η ομάδα του Λεμπρον Τζέιμς, πάντως έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια και απλώς υποχώρησε σε 52-19.

Για τους Λέικερς, το πρώτο κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο αποτέλεσε μία σημαντική στιγμή, την οποία και επέλεξαν να προωθήσουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μάλιστα στη σχετική ανάρτησή τους στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter με το βίντεο από το κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο έγραψαν: «Ο Κώστας στο πρώτο του επαγγελματικό κάρφωμα».

Kostas swinging through for his first pro hoop 💪 pic.twitter.com/vgLnxQvd2J