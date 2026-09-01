Το τρυφερό μήνυμα της Αντονέλα Ροκούσο στον Λιονέλ Μέσι: «Σε είδα να υποφέρεις και να σηκώνεσαι ξανά»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Αντονέλα Ροκούσο αναφέρθηκε στην απόφαση του Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώσει την παρουσία του στην Εθνική Αργεντινής.

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούσο, έκανε μια αναδρομή στην πορεία του Αργεντίνου σούπερ σταρ με την «Αλμπισελέστε», στις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε, αλλά και στις μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν, με κορυφαία την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Αναφέρθηκε και στα παιδιά τους, τα οποία, όπως σημείωσε, μεγάλωσαν παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια του πατέρα τους να πετύχει τους στόχους του.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Αντονέλα Ροκούζο

«Τι περηφάνια να σε βλέπω να κλείνεις έτσι αυτό το κεφάλαιο της ζωής σου, Λέο.

Ήταν τόσα πολλά χρόνια, τόσες στιγμές, τόσες χαρές, αλλά και τόσα χτυπήματα.

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Σε είδα να υποφέρεις, να πέφτεις και να σηκώνεσαι ξανά. Σε είδα να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και να προσπαθείς ξανά και ξανά. Και έπειτα από τόσα χρόνια, είχα επίσης την τύχη να σε δω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και να ζεις μερικές από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μας.

Όμως υπάρχει κάτι σε όλη αυτή την ιστορία που με συγκινεί ιδιαίτερα: ότι τα παιδιά μας μεγάλωσαν βλέποντάς την από κοντά. Ότι είδαν τον μπαμπά τους να παλεύει για όσα ήθελε, να μην τα παρατά ποτέ και να συνεχίζει να πιστεύει μέχρι το τέλος. Και ότι μετά μπόρεσαν να είναι εκεί για να σε δουν να τα κατακτάς όλα και να σηκώνεις το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ίσως μια μέρα να καταλάβουν πραγματικά πόσο σπουδαία είναι η ιστορία σου. Σήμερα, απλώς είναι περήφανα για τον μπαμπά τους.

Κι εγώ είμαι περήφανη για σένα. Για τη διαδρομή σου, για όλα όσα ξεπέρασες και, πάνω απ’ όλα, για τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από καθεμία από αυτές τις στιγμές.

Τι προνόμιο που έζησα όλα αυτά στο πλευρό σου.

Σ’ αγαπάμε απεριόριστα.»