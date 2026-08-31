Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγεκάνο 5-2: Με υπογραφή Ραφίνια και Γιαμάλ το 3/3 των Καταλανών στη La Liga

Από δύο τέρματα πέτυχαν ο Βραζιλιάνος επιθετικός και ο Ισπανός εξτρέμ
REUTERS
REUTERS/Bruna Casas
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Το “τρία στα τρία” στο ξεκίνημα της La Liga έκανε η Μπαρτσελόνα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με πρωταγωνιστές τους Ραφίνια και Γιαμάλ, η Μπαρτσελόνα επικράτησε εντός έδρας της Ράγιο Βαγεκάνο με 4-2. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός σημείωσε το πρώτο και το τέταρτο γκολ των Καταλανών, ενώ ο Ισπανός εξτρέμ το δεύτερο και το πέμπτο.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στην Μπαρτσελόνα, με τον Καμέγιο να δίνει το προβάδισμα στη Ράγιο, για να ακολουθήσουν τρία γκολ από τους Καταλανούς με Ραφίνια, Γιαμάλ και αυτογκόλ του Λεζέν.

Ο Καμέγιο μείωσε σε 3-2, αλλά ο Ραφίνια σημείωσε το 4-2, μετά από υπέροχη ασίστ του Γκόρντον.

Το τελικό 5-2 διαμόρφωσε ο Γιαμάλ.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τους Καταλανούς που φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

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Αθλητικά
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