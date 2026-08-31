Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγεκάνο 5-2: Με υπογραφή Ραφίνια και Γιαμάλ το 3/3 των Καταλανών στη La Liga

Το “τρία στα τρία” στο ξεκίνημα της La Liga έκανε η Μπαρτσελόνα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με πρωταγωνιστές τους Ραφίνια και Γιαμάλ, η Μπαρτσελόνα επικράτησε εντός έδρας της Ράγιο Βαγεκάνο με 4-2. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός σημείωσε το πρώτο και το τέταρτο γκολ των Καταλανών, ενώ ο Ισπανός εξτρέμ το δεύτερο και το πέμπτο.

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Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στην Μπαρτσελόνα, με τον Καμέγιο να δίνει το προβάδισμα στη Ράγιο, για να ακολουθήσουν τρία γκολ από τους Καταλανούς με Ραφίνια, Γιαμάλ και αυτογκόλ του Λεζέν.

Ο Καμέγιο μείωσε σε 3-2, αλλά ο Ραφίνια σημείωσε το 4-2, μετά από υπέροχη ασίστ του Γκόρντον.

Το τελικό 5-2 διαμόρφωσε ο Γιαμάλ.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τους Καταλανούς που φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης.