Ξέσπασμα Μπριθουέλα μετά το Ελλάδα – Ισπανία: «Η διαιτησία ήταν εσκεμμένα κακή»

Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα της Ισπανίας με την Ελλάδα στο Telekom Center είχε ο Ντάριο Μπριθουέλα.

Ο Ισπανός γκαρντ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τις διαιτητικές αποφάσεις και στάθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα που η εθνική Ελλάδας δεν χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ στον Πάρα.

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«Το να χάνεις πάντα είναι άσχημο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, αλλά σήμερα ειδικά, μετά από όλη την προσπάθεια που είχαμε καταβάλει, είναι ακόμα πιο δύσκολο», ανέφερε αρχικά ο Μπριθουέλα.

«Ξέραμε πού βρισκόμασταν και η διαιτησία ήταν εσκεμμένα κακή. Αυτή είναι η FIBA και πρέπει να το εξετάσει. Η διαιτητική τριάδα που έρχεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει να έχει τον επαγγελματισμό ώστε να μπορεί να διευθύνει έναν αγώνα στο ΟΑΚΑ. Μετά τους ρωτούσες για τις φάσεις και δεν ήξεραν καν τι να απαντήσουν», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη φάση στον Αντάι Μάρα, ο Μπριθουέλα ήταν ξεκάθαρος: «Στο βίντεο του γηπέδου φαίνεται καθαρά ότι ο Αντάι δεν τον άγγιξε στο πρόσωπο, αλλά στον ώμο. Παρ’ όλα αυτά, η φάση εξετάστηκε και καταλογίστηκε ως αντιαθλητικό φάουλ. Στη συνέχεια, σε μια άλλη, ακόμη πιο ξεκάθαρη φάση αντιαθλητικού φάουλ (αναφερόμενος στην τελευταία με τον Πάρα), δεν έγινε επανέλεγχος, γιατί αν την εξέταζαν, θα έπρεπε να καταλογίσουν αντιαθλητικό. Είναι απογοητευτικό, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο διεξήχθη το παιχνίδι και δεν φταίει ούτε η Ελλάδα ούτε εμείς. Η FIBA είναι αυτή που πρέπει να το εξετάσει».

«Πρέπει να πω ότι δεν μας άφησαν να υπογράψουμε το φύλλο αγώνα και θα ήθελα να ξέρω ακριβώς γιατί. Μας είπαν ότι αργήσαμε, αλλά πόσο χρόνο έχουμε από τη στιγμή που τελειώνει ένα παιχνίδι και οι διαιτητές φεύγουν βιαστικά;», κατέληξε.