Αθλητικά

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 0-1: Σπουδαίο διπλό για τους «κανονιέρηδες» του Χρήστου Τζόλη

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεκίνησε βασικός αλλά αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον Έζε
Ο Σάκα
Ο Σάκα πανηγυρίζει το γκολ κόντρα στην Άστον Βίλα/ REUTERS/David Klein
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Η Άρσεναλ νίκησε 1-0 την Άστον Βίλα στο Μπερμιχαμ και έκανε το 2 στα 2 στην Premier League, με τον Χρήστο Τζόλη να ξεκινά βασικός.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν στην αρχική ενδεκάδα του Μικέλ Αρτέτα, όμως αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο καθώς πήρε κίτρινη κάρτα στο 29′ και ο προπονητής της Άρσεναλ δεν ήθελε να ρισκάρει το ο,τιδήποτε στην επανάληψη του ματς με την Άστον Βίλα με το σκορ να είναι στο μηδέν.

Ο Μπουκάγιο Σάκα ήταν ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση στο 59′, όταν μετά από ασίστ του Καλαφιόρι σκόραρε στην εστία της Βίλα για να κάνει το 1-0, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Η Άρσεναλ με το δεύτερο τρίποντο στην έναρξη της Premier League είναι μαζί με την Μάντσεστερ Σίτι, την Χαλ και την Τσέλσι στην κορυφή της βαθμολογίας με έξι βαθμούς, με την Άστον Βίλα να έχει ξεκινήσει άσχημα. Οι «χωριάτες» έχουν δύο ήττες, με αποτέλεσμα να μην έχουν πάρει βαθμό στο νέο πρωτάθλημα.

Είναι στον πάτο της βαθμολογίας μαζί με τη Φούλαμ, την Κόβεντρι, την Κρίσταλ Πάλας και την Τότεναμ.

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Αθλητικά
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