Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και τα σενάρια πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ

Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ έμεινε η Εθνική Ελλάδας, μετά τη νίκη θρίλερ επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση στο Telekom Center.

Με 4/4 η Εθνική Ελλάδας θα πανηγυρίσει σίγουρα την πρόκριση, ωστόσο μπορεί να βρεθεί στο Μουντομπάσκετ και με 3/4 νίκες με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

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Μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, η Ουκρανία γίνεται μεγάλο φαβορί για την πρόκριση, όπως είναι και η Ισπανία.

Η Ελλάδα καλείται οπωσδήποτε να κερδίσει μέσα-έξω τη Γεωργία που δεν θα έχει τους NBAερς (Μαμουκελασβίλι – Μπιτάτζε) στη συνέχεια, να καλύψει στην έδρα της τη διαφορά της ήττας με 6 πόντους από την Ουκρανία και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο στην έδρα της Ισπανίας.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Ελλάδα – Ισπανία 108-106 (86-86 κ.δ.)

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Πορτογαλία – Γεωργία 90-98

Μαυροβούνιο – Ουκρανία 89-98

H βαθμολογία του ομίλου

Ουκρανία 6-2 Ισπανία 5-3 Γεωργία 5-3 Πορτογαλία 4-4 Ελλάδα 4-4 Μαυροβούνιο 4-4

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος

1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76

2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία 108-106

3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)

4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)

5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)

6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)