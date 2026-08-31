Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και τα σενάρια πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ

Γεωργία και Ουκρανία πανηγύρισαν σπουδαία διπλά
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ έμεινε η Εθνική Ελλάδας, μετά τη νίκη θρίλερ επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση στο Telekom Center.

Με 4/4 η Εθνική Ελλάδας θα πανηγυρίσει σίγουρα την πρόκριση, ωστόσο μπορεί να βρεθεί στο Μουντομπάσκετ και με 3/4 νίκες με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, η Ουκρανία γίνεται μεγάλο φαβορί για την πρόκριση, όπως είναι και η Ισπανία.

Η Ελλάδα καλείται οπωσδήποτε να κερδίσει μέσα-έξω τη Γεωργία που δεν θα έχει τους NBAερς (Μαμουκελασβίλι – Μπιτάτζε) στη συνέχεια, να καλύψει στην έδρα της τη διαφορά της ήττας με 6 πόντους από την Ουκρανία και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο στην έδρα της Ισπανίας.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Ελλάδα – Ισπανία 108-106 (86-86 κ.δ.)

Πορτογαλία – Γεωργία 90-98

Μαυροβούνιο – Ουκρανία 89-98

H βαθμολογία του ομίλου

  1. Ουκρανία 6-2
  2. Ισπανία 5-3
  3. Γεωργία 5-3
  4. Πορτογαλία 4-4
  5. Ελλάδα 4-4
  6. Μαυροβούνιο 4-4

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος

1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76
2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία 108-106
3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)
4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)
5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)
6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)

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