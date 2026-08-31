Ντόρσεϊ: Αγαπάω την Ελλάδα, την έχω ερωτευτεί

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Ντίνος Μήτογλου ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της σπουδαίας νίκης της Εθνικής Ελλάδας επί της Ισπανίας με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δήλωσε ερωτευμένος με την Ελλάδα και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη και για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

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Η παρουσία του γκαρντ του Ολυμπιακού στη γαλανόλευκη είναι επιτακτική, προκειμένου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντομπάσκετ.

Όσα δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

«Αγαπώ αυτή τη χώρα, την έχω ερωτευτεί. Έχουμε περηφάνια. Από μικρό παιδί αγάπησα τη χώρα, τους ανθρώπους. Είναι απίθανο συναίσθημα. Βάλαμε τα κορμιά μας και μείναμε ζωντανοί.

Είναι στιγμές στο τέλος, που θέλω να είμαι μέσα. Η Ισπανία πάντα πολεμάει και παλεύει, έχουν μεγάλο ταλέντο. Ο Σεν-Σουπερί είναι πολύ καλός παίκτης και σκληρός. Μού έκανε trash talking, αλλά δεν του απαντούσα. Παίζουν με το ισπανικό στυλ και μου αρέσει. Είναι μαχητική ομάδα».

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Για τη δική του απόδοση: «Ήταν ένα από τα καλύτερά μου παιχνίδια με την Ελλάδα.Ήμουν ήρεμος, δεν ένιωθα ένταση πριν το ματς. Προσαρμόζεσαι πάντα στο παιχνίδι. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά που κάνεις. Δε μου αρέσει η αρνητικότητα, μας αρέσει η αγάπη του κόσμου και η θετικότητα».

Για την πρόκριση: «Είμαι εδώ, θέλω να είμαι εδώ στα επόμενα παιχνίδια. Ανυπομονώ. Αν είμαι υγιής θα είμαι εδώ και τον Νοέμβριο. Σημαίνει πολλά να είσαι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήρθαμε από το Ευρωμπάσκετ και θέλουμε να είμαστε και εκεί».