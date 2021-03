Η Τότεναμ γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό στο Europa League και ο προπονητής της, Ζοζέ Μουρίνιο, βρίσκεται στο “στόχαστρο” των οπαδών, αλλά η αποχώρησή του από την ομάδα μοιάζει δύσκολη.

Η διοίκηση των “πετεινών” φέρεται να έχει θέσει ως στόχο πια μία θέση στο Champions League της επόμενη περιόδου για να διατηρήσει στον πάγκο της τον Πορτογάλο τεχνικό και την επόμενη σεζόν, αλλά ακόμη και αν δεν τα καταφέρει θα πρέπει να πληρώσει ακριβά για ένα πιθανό “διαζύγιο”.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, η αποζημίωση που θα πρέπει να λάβει ο Μουρίνιο, ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια λίρες (περίπου 29 εκατ. ευρώ), ποσό που μοιάζει υπέρογκο, ειδικά αν η Τότεναμ δεν έχει πάρει το “εισιτήριο” για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

