Τουρκία – Σουηδία 85-79: Με απίστευτο άγχος η πρόκριση της ομάδας του Αταμάν στους «8» του Eurobasket 2025

Με τα… χίλια ζόρια! Η Τουρκία τα βρήκε “σκούρα” απέναντι στη Σουηδία, αλλά κατάφερε να τη “λυγίσει” στο φινάλε του αγώνα και να προκριθεί στους “8” του Ευρωμπάσκετ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Πολωνία – Βοσνία.

Η Σουηδία ήταν για περίπου 25 λεπτά μπροστά στο σκορ, πριν η Τουρκία κάνει την αντεπίθεσή της και πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα στο σκορ (43-44). Οι Σκανδιναβοί δεν παράτησαν το ματς και τρία λεπτά πριν τη λήξη του, το έφτασαν και πάλι στην ισοπαλία (76-76). Τελικά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στο φινάλε του αγώνα -κόντρα σε μια ομάδα που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους “16” του Ευρωμπάσκετ και έφτασε στη νίκη και επέστρεψε στους “8” της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2009.

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος των νικητών ήταν Αλπερέν Σενγκούν που πέτυχε double double (24π., 16 ριμπ., 6 ασίστ), έχοντας όμως και τρεις σερτί άστοχες βολές, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Πολύ καλός ο Τζέντι Όσμαν με 17 πόντους και 4/6 τρίποντα, όπως κι ο Ερτσάν Οσμάνι με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Λούντβιγκ Χάκανσον με 16 πόντους και 5 ασίστ και ο Πέλε Λάρσον με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ξεχώρισαν από την Σουηδία που κέρδισε τις εντυπώσεις. Πέντε διψήφιους είχαν οι Σκανδιναβοί!

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 10 (2/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ), Χάζερ 11 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Όσμαν 17 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (1/6 τρίποντα), Σενγκούν 24 (8/15 δίποντα, 8/12 βολές, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Οσμάνι 14 (2), Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Μπόνα 4 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1), Ράμστεντ 4, Μποργκ, Λάρσον 15 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάκανσον 16 (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Γκάντεφορς 15 (6/7 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάντζαρ 10 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Εντζιέ, Μπιργκάντερ 14 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 18/38 δίποντα, 9/31 τρίποντα, 22/31 βολές, 45 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 15 επιθετικά), 16 ασίστ, 3 κλεψίματα, 9 μπλοκ, 8 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Σουηδίας: 23/43 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 12/16 βολές, 33 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 10 λάθη, 24 φάουλ