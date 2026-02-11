Τουρκική ομοσπονδία για το πανό στο Πανιώνιος – Μπεσίκτας: «Να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι»

Το πανό που ύψωσαν οι οπαδοί του Πανιωνίου στο παιχνίδι του Eurocup με την Μπεσίκτας δεν άρεσε καθόλου στην τουρκική ομάδα που εχθές εξέδωσε ανακοίνωση, με την ομοσπονδία της Τουρκίας να αντιδρά και αυτή.

«Ομάδα μπ@στ@ρδ@ν@, φασίστες οπαδοί, Μπεσίκτας, αιμομιξία με την αστυνομία», έγραφε στα τουρκικά το πανό των οπαδών του Πανιωνίου, που ανάγκασε την ομοσπονδία της Τουρκίας να βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρίας, στην οποία ζητά να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν.

Η ανακοίνωση της τουρκικής ομοσπονδίας

«Η ομάδα ανδρών της Μπεσίκτας, στον αγώνα που έδωσε στην Ελλάδα απέναντι στον Πανιώνιο στο πλαίσιο του EuroCup, καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο το προκλητικό πανό που αναρτήθηκε στις εξέδρες και στόχευε το τουρκικό έθνος, καθώς και τις εθνικές και πνευματικές αξίες της χώρας μας.

Τέτοιου είδους ενέργειες, που αντίκεινται ξεκάθαρα στις οικουμενικές αξίες του αθλητισμού, στην έννοια του fair play και στο κλίμα σεβασμού που οφείλουν να διασφαλίζουν οι διεθνείς διοργανώσεις, δεν στοχοποιούν μόνο τους συλλόγους μας· πλήττουν τον τουρκικό αθλητισμό, το κύρος της χώρας μας και τις κοινές ανθρώπινες αξίες.

Καμία αθλητική διοργάνωση δεν μπορεί να αποτελέσει έδαφος για ρητορική μίσους, διακρίσεις ή προσβολές κατά εθνικών αξιών. Ως τουρκική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη στάση που υπονομεύει την ενωτική δύναμη του αθλητισμού και τονίζουμε ότι το περιστατικό πρέπει να διερευνηθεί σε όλες του τις πτυχές, να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να εφαρμοστούν αποφασιστικά οι απαραίτητες κυρώσεις.

Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε τo Eurocup και τη Euroleague, που είναι υπεύθυνες για τη διοργάνωση του εν λόγω αγώνα, να αναλάβουν την ευθύνη τους όσον αφορά την ασφάλεια των κερκίδων, τα οργανωτικά πρότυπα και τις πειθαρχικές διαδικασίες, και να λάβουν χωρίς καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά.

Η τουρκική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε είδους διάκρισης, προκλητική και ασεβή συμπεριφορά που υφίστανται οι τουρκικοί σύλλογοι και ο τουρκικός αθλητισμός στις διεθνείς πλατφόρμες και να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία».