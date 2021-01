Τραγωδία στη Βραζιλία, έπεσε αεροπλάνο με ποδοσφαιρική ομάδα – Τα πρόσωπα του δράματος (video, pics)

Νέα… Σαπεκοένσε. Απίστευτη είδηση από τη Βραζιλία. Νέα αεροπορική τραγωδία, με νεκρούς μέλη ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ο πρόεδρος και τέσσερις ποδοσφαιριστές της Πάλμας Ρεγκάτα, ενός συλλόγου στην τέταρτη κατηγορία του Βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροπλάνου μαζί με τον πιλότο του αεροσκάφους, με το οποίο ταξίδευαν για την πόλη της Γκόια (για να παίξουν με τη Βίλα Νόβα, για το Inexperienced Cup).

Το δυστύχημα έγινε την Κυριακή (24.01.2021) λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου. Στα θύματα είναι ο τερματοφύλακας, Ρανουλέ (27 ετών), ο αριστερός μπακ Λούκας Πρασέδες (23 ετών), ο στόπερ Γκιγέρμε Νοέ (28 ετών), ο χαφ Μάρκους Μολινάρι (23 ετών) και ο πρόεδρος Λούκας Μέιρα (32 ετών).

Το συγκεκριμένο αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν μικρού μεγέθους και δεν είχε όλη την αποστολή της ομάδας, αλλά κάποια συγκεκριμένα μέλη που θα ταξίδευαν σήμερα.

Una tragedia aérea en Brasil dejó como saldo cuatro futbolistas muertos. El hecho sucedió en Lucimangues, donde un avión privado con integrantes del club Palmas Fútbol y Regatas no lo logró despegar con suficiente altura y se estrelló antes de tomar vuelo.

Foi com profunda tristeza que recebi a notícia do trágico acidente aéreo que vitimou o presidente do Palmas Futebol e Regatas Club, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule, Marcus Molinari e o piloto comandante Wagner, ocorrido na manhã deste domingo (24).