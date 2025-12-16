Τρέλα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά το διπλό επί της Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση για Ναν και ουρλιαχτά MVP

Χαμός επικράτησε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά το τεράστιο διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν είχε την τιμητική του στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε στην Πόλη. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 25 πόντους, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, αποτελώντας τον MVP του αγώνα.

Μόλις μπήκε στα αποδυτήρια ο Κέντρικ Ναν, οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν, φωνάζοντας MVP.

Όπως πάντα, ο Κώστας Σλούκας έδωσε ακόμα ένα σόου, με το κλίμα στα πράσινα αποδυτήρια να είναι άκρως πανηγυρικό.