Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε (21:30) σε ένα ακόμα “αιώνιο” ντέρμπι, με δύο Γάλλους άσους -έναν νυν “ερυθρόλευκο” και ένα πρώην “πράσινο”- να μην… κρατιούνται, παρ’ ότι και οι δύο δεν θα βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο του “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, δεν έχει κρύψει πόσο δεμένος είναι με το “τριφύλλι” και παρά το γεγονός ότι πάνε 8 χρόνια από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε με τα “πράσινα”, παρακολουθεί την ομάδα και έστειλε το δικό του μήνυμα για το αποψινό ντέρμπι, μέσω ανάρτησης στα social media.

“Ημέρα ντέρμπι. Παμεεεεεεεε”, αναφέρει ο Γάλλος στο ποστάρισμά του, το οποίο συνοδεύει με τριφύλλια και μία φωτογραφία από παλιότερο ντέρμπι στο Φάληρο, όπου αγωνιζόταν.

Ο φετινός ηγέτης του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά, που θα απουσιάσει από τη σημερινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έστειλε επίσης μήνυμα νίκης και με ανάρτησή του στα social media κάλεσε τους συμπαίκτες του να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία όλων στο σύλλογο. “Πάμε παιδιά, πάμε να πάρουμε αυτή τη νίκη” ήταν το μήνυμα του Βαλμπουενά.

Come on lads! Let’s get this W! 💪 #Olympiacos 🔴⚪️🦁 https://t.co/pXYaemJE3q