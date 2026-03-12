Τσέλιε – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς η ενδεκάδα της Ένωσης στο Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε εκτός έδρας στη φάση των 16 του Conference League (12/03/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4) και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή τη βασική του ενδεκάδα για την αναμέτρηση.

Ο Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά θα αγωνιστούν στα άκρα για την ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε, με στόχο να χτυπήσουν τους Σλοβένους και να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στους8 του Conference League. Βάργκα και Γιόβιτς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Toυτισκίνας, Κάρνιτσνικ, Χρκα, Κβέσιτς, Σέσλαρ, Βάνσας, Κούτσις, Ιοσίφοφ.