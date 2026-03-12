Αθλητικά

Τσέλιε – ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς η ενδεκάδα της Ένωσης στο Conference League

Ο Μάρκο Νίκολίτς έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα ξεκινήσουν για την ΑΕΚ στη Σλοβενία
Ο Γκατσίνοβιτς
Ο Γκατσίνοβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε εκτός έδρας στη φάση των 16 του Conference League (12/03/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4) και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή τη βασική του ενδεκάδα για την αναμέτρηση.

Ο Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά θα αγωνιστούν στα άκρα για την ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε, με στόχο να χτυπήσουν τους Σλοβένους και να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στους8 του Conference League. Βάργκα και Γιόβιτς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε: Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Toυτισκίνας, Κάρνιτσνικ, Χρκα, Κβέσιτς, Σέσλαρ, Βάνσας, Κούτσις, Ιοσίφοφ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
224
96
89
86
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo