Τσέλσι – Άστον Βίλα 1-2: Ανατροπή με Γουότκινς και τεράστιο «διπλό» πριν το ντέρμπι κορυφής με την Άρσεναλ

Η Άστον Βίλα “άλωσε” την έδρα της Τσέλσι με 2-1 και πέτυχε την 8η σερί νίκη της στην Premier League αλλά και 11η σερί σε όλες τις διοργανώσεις, επίτευγμα που πέτυχε για 3η φορά στην ιστορία της.

Η Τσέλσι πίστεψε πως θα μπορούσε να γίνει η ομάδα που θα έβαζε “φρένο” στη φοβερή πορεία της Άστον Βίλα, αλλά η ομάδα του Ουνάι Έμερι πέρασε με ανατροπή από το “Στάμφορντ Μπριτζ” και έμεινε στο -3 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, μια αγωνιστική πριν την αντιμετωπίσει εκτός έδρας.

Η Τσέλσι προηγήθηκε 1-0 της Άστον Βίλα, χάρη σε γκολ του Ζοάο Πέδρο στο 37′. Οι γηπεδούχοι είναι καταιγιστικοί, δεν έχουν αφήσει κανένα περιθώριο στην ομάδα του Ουνάι Έμερι, η οποία δεν έχει κάνει τελική στο πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη όμως είδαμε…. άλλο έργο! Η Άστον Βίλα “μεταμορφώθηκε”, επιτέθηκε, έκανε φάσεις στα καρέ της Τσέλσι και έφερε “τούμπα” το ματς, με τον Όλι Γουότκινς να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της ανατροπής (63′ και 84′).

Να αναφέρουμε ότι την επίδοση των 11 σερί νικών, η Άστον Βίλα έχει να την πετύχει εδώ και πάνω από έναν αιώνα, αφού, τελευταία φορά στην ιστορία του που έφτασε σε τέτοιο σερί ήταν τον Μάρτιο του 1914, δηλαδή πριν από 111 χρόνια!

Αποτελέσματα και σκόρερ της 18ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 26/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ 1-0

(24’ Ντόργκου)

Σάββατο, 27/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54’ Χάτσινσον – 48’ Ρέιντερς, 83’ Σερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14’ Έντεγκααρντ, 52’ αυτ.Ρίτερ – 64’ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7’, 51’, 90’+6’ Σάντε, 39’ αυτ.Πέτροβιτς – 75’ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41′ Χράφερνμπερχ, 42′ Βιρτς – 51′ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(85′ Ραούλ Χιμένες)

Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2

37′ Ζοάο Πέδρο – 63′, 84′ Γουότκινς

Κυριακή, 28/12

Σάντερλαντ-Λιντς (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ (18:30)