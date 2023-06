Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε και πάλι για τη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που βρήκε τόσο μεγάλη ομορφιά σε μια γυναίκα, δηλώνοντας ουσιαστικά φουλ ερωτευμένος με την Ισπανίδα τενίστρια, Πάουλα Μπαντόσα.

“Ναι, είμαστε ζευγάρι. Αλλά όχι μόνο ζευγάρι. Είμαστε αδελφές ψυχές. Έτσι πρέπει να ορίζεται. Είναι πολύ σπάνιο να βρείτε την αδελφή ψυχή σας. Αν ρωτήσεις την Πάουλα, θα σου πει ακριβώς το ίδιο”, δήλωσε αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής.

Για το ότι η σχέση του με την Μπαντόσα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο σχολίων από το ματς με τον Αλκαράθ: “Είναι αστείο το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Πρέπει πραγματικά να πω κάτι γι’ αυτό; Θα σου πω το εξής: Έχω γνωρίσει πολλές γυναίκες στη ζωή μου. Και αυτό μπορώ να το πω με μεγάλη σιγουριά.

Ποτέ δεν ένιωσα τόσο μεγάλη έλξη και ποτέ δεν έχω βρει τόση ομορφιά και τόσο ενδιαφέρον σε μία γυναίκα. Το είπα στην Πάουλα και είπε το ίδιο κι αυτή και χάρηκα που το άκουσα. Το μυαλό μας είναι στο ίδιο μήκος κύματος, είναι μια τέτοια πνευματική σύνδεση.

Έχουμε καλές… δονήσεις μαζί. Είναι μια τόσο όμορφη εμπειρία. Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι βιώνουν αυτό το είδος πνευματικής και αδελφικής ψυχικής σύνδεσης με κάποιον. Αν ταξιδεύετε πολύ σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι που ψάχνετε. Νομίζεις ότι θα το βρεις κάπου στον κόσμο, αλλά μερικές φορές είναι ακριβώς μπροστά σου”.

