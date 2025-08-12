Τσιτσιπάς – Μπονζί 1-2: Ήττα και αποκλεισμός για τον «Στεφ» στο τουρνουά του Σινσινάτι

Δεν κατάφερε να φτάσει μακριά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Σινσινάτι, καθώς ο 27χρονς έχασε με 2-1 σετ από τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπονζί (Νο. 63 στην παγκόσμια κατάταξη) και έμεινε εκτός συνέχειας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να σώσει τέσσερα set points, για να κατακτήσει τελικά το πρώτο σετ στο tiebreak με 7-6 (7-4). Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η πορεία του στο Σινσινάτι να τελειώσει πρόωρα.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο σετ ο «Στεφ» βρέθηκε πίσω με 5-2, όταν το ματς διεκόπη προσωρινά λόγω διακοπής ρεύματος στις εγκαταστάσεις, γεγονός που σταμάτησε και την τηλεοπτική μετάδοση. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, ο αγώνας συνεχίστηκε, όμως ο 26χρονος Έλληνας δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Μπονζί κράτησε το προβάδισμα και ισοφάρισε σε 1-1 σετ, επικρατώντας με 6-3.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ένα break από τον Μπονζί αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Γάλλος τενίστας διατήρησε το προβάδισμα και πανηγύρισε την πρόκριση με 6-4, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και βάζοντας τέλος στη φετινή πορεία του Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πέμπτη φετινή νίκη του Μπονζί απέναντι σε παίκτες που βρίσκονται στο Top 30 της παγκόσμιας κατάταξης. Στον τρίτο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε με 2-0 σετ του Αρτούρ Ρίντερνεχ.