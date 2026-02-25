Τζέριαν Γκραντ: «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι αδερφός μου για μία ζωή»

Ο Τζέριαν Γκραντ ετοιμάζεται για το Παναθηναϊκός – Παρί στην 29η αγωνιστική της Euroleague και δήλωσε σε καλή κατάσταση για το ματς, ενώ αναφέρθηκε και στην πρώτη “αιώνια” μονομαχία του με τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Έχοντας αγωνιστεί μαζί για μία χρονιά στην Τουρκ Τέλεκομ, Τζέριαν Γκραντ και Ταϊρίκ Τζόουνς διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, έστω και αν πλέον αγωνίζονται σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Αμερικανό γκαρντ του “τριφυλλιού”.

Οι δηλώσεις του Γκραντ

Για το πώς είναι η ομάδα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Είναι τέλεια, ήταν ο πρώτος στόχος της χρονιάς και τα καταφέραμε. Σίγουρα, ο τρόπος που παίξαμε κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε κάνει να νιώσεις καλά, έχουμε ακόμα 10 παιχνίδια στην EuroLeague και θα κοιτάξουμε να τα πάρουμε».

Για το παιχνίδι με την Παρί: «Είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Παίζουν με το δικό τους στυλ και δεν είναι εύκολα να την αντιμετωπίσεις».

Για τον Ιφί και τον Ρόμπινσον: «Είναι δύο σπουδαίοι σκόρερ τους ξέρω από τότε που παίζαμε στην G-League».

Για την κατάσταση που βρίσκεται το αριστερό του χέρι: «Είναι μια χαρά».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Είναι ο άνθρωπός μου, ανεξάρτητα από τις ομάδες που παίζουμε, θα είναι αδερφός μου για μια ζωή».