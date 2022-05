Ο Κάρλος Αλκαράθ Γκάρφια ξεπέρασε το εμπόδιο του θρυλικού, Ράφα Ναδάλ, στα προημιτελικά του Mutua Madrid Open, κι είναι έτοιμος να αποκλείσει ακόμα έναν GOAT. Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο θα αντιμετωπίσει το απόγευμα του Σαββάτου (7/5) στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Κάρλος Αλκαράθ ρωτήθηκε για το παιχνίδι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και για το πως θα καταφέρει να νικήσει ακόμα έναν θρύλο του παγκοσμίου τενίς, με τον 19χρονο Ισπανό τενίστα να είναι αφοπλιστικός.

Ο Αλκαράθ αποκάλυψε… ως θα στείλει μήνυμα στον άλλοτε Νο3 τενίστα του κόσμου, Νταβίντ Ναλμπαντιάν, για να τον ρωτήσει, πως είχε καταφέρει να κερδίσει Ναδάλ, Τζόκοβιτς και Φέντερερ, στο ίδιο τουρνουά.

Ο Αργεντινός είχε φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου στο Madrid Open 2007, αφού πρώτα κέρδισε τους τρεις κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών.

“Θα στείλω μήνυμα στον Ναλμπαντιάν για να μου πει πως τους κέρδισε όλους στο ίδιο τουρνουά. Θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις και θα δούμε αν μπορώ να τα καταφέρω”, ήταν τα λόγια του 19χρονου τενίστα.

Δείτε το βίντεο:

“I will text Nalbandian about how he did it [defeating Nadal and Djokovic at same event].” 🤣@nalbandiandavid, look out for a text from @alcarazcarlos03!#MMOPEN pic.twitter.com/t8RiiADtk2