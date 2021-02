Τζόκοβιτς: Έτσι θα απολαύσει το Τσιτσιπάς – Μεντβέντεφ (video)

Έχοντας πάρει για 9η φορά το «εισιτήριο» για τον τελικό του Australianb Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε το.. χαλαρό τρόπο, με τον οποίο θα παρακολουθήσει το Τσιτσιπάς – Μεντβέντεφ (19.02.2021 / 10:30, NewsIt.gr / Eurosport).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ασλάν Καράτσεφ στα ημιτελικά του Australian Open και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του, στον τελικό της Κυριακής (21.02.2021) που θα προκύψει από τον νικητή του άλλου ημιτελικού μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έπλεξε το εγκώμιο και των δύο στην on court συνέντευξή που ακολούθησε του ημιτελικού του και, μάλιστα, είπε ότι είδε το Τσιτσιπάς – Ναδάλ από τα μέσα του τρίτου σετ. «Ήταν ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, πιθανότατα το καλύτερο του τουρνουά».

Όπως αποκάλυψε, θα δει και τους υποψήφιους αντιπάλους του εν δράσει: «Θα πάρω το ποπ κορν και θα το απολαύσω»!

“I’m gonna take the popcorn and enjoy it.”



