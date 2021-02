Ο Τζόκοβιτς πάει για το 9ο, περιμένει το Τσιτσιπάς – Μεντβέντεφ

Για το 9ο στη Μελβούρνη. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «σκούπισε» τον Ασλάν Καράτσεφ και θα παίξει στον 9ο τελικό της καριέρας του στο Australian Open διεκδικώντας το 9ο τρόπαιο. Ο Σέρβος περιμένει τον αυριανό ημιτελικό μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Στον τελικό του Australian Open για 9η φορά στην καριέρα του –ελπίζοντας πως θα φτάσει τις ίδιες κατακτήσεις- βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του, ο Σέρβος (Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2) τον… πρωτάρη αλλά μαχητικό Ασλάν Καράτσεφ σε αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 53 λεπτά και πέρασε στον τελικό του Grand Slam της Αυστραλίας (21:02.2021 / 10:30).

Ο 27χρονος Ρώσος (Νο.114) έβαλε τα δυνατά του, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να ανακόψει την πορεία του «Νόλε». Ο Τζόκοβιτς φτάνει έτσι για 28η φορά σε τελικό και ισοφαρίζει τον Ράφα Ναδάλ (στην 1η θέση με 31 τελικούς είναι ο Ρότζερ Φέντερερ).

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα διεκδικήσει το 18ο Grand Slam του κόντρα στον Νικητή του αυριανού Τσιτσιπάς – Μεντβέντεφ.

