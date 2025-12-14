Τζον Σίνα: Ο θρύλος του WWE αποσύρθηκε μετά από 24 χρόνια – Ο τελευταίος αγώνας και η απογοήτευση των οπαδών του

Το Σαββατόβραδο της 13ης Δεκεμβρίου του 2025 θα μείνει στην ιστορία του WWE, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της επαγγελματικής πάλης, ο Τζον Σίνα, έδωσε τον τελευταίο του αγώνα και αποσύρθηκε από τη δράση μετά από 24 χρόνια!

Ο 48χρονος Τζον Σίνα εγκατέλειψε τα ρινγκ με όχι και τον καλύτερο τρόπο για τους φανατικούς οπαδούς του.

Το βράδυ του Σαββάτου (13/12) αντιμετώπισε το Γκούνθερ στο Saturday Night’s Main Event. Μετά από μία λαβή που έκανε ο Αυστριακός αντίπαλός του, ο Τζον Σίνα δεν άντεξε και επέλεξε να παραδοθεί. (χτύπησε τρεις φορές το χέρι του κάτω για να σταματήσει ο αγώνα).

Αυτή ήταν, μάλιστα, η πρώτη φορά που ο Σίνα χάνει με αυτόν τον τρόπο εδώ και 20 χρόνια.

It’s over.



It's over.

Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1
December 14, 2025

Μετά τoν τελευταίο αγώνα της καριέρας του, ο Τζον Σίνα άφησε στο ρινγκ τα περιβραχιόνια που φορούσε όλα τα χρόνια και ήταν το σήμα κατατεθέν του.

Αυτά τα περιβραχιόνια είναι ξεχωριστά για τον ίδιο αλλά και για την κοινότητα του WWE, καθώς πάνω τους αναγράφεται το σλόγκαν του «Never Give Up», που αποτελεί και στίχο στο τραγούδι του.

Σίγουρα οι περισσότεροι οπαδοί του περίμεναν ο Τζον Σίνα να αποχαιρετήσει τα ρινγκ με νίκη και όχι με ήττα, η οποία ήρθε, μάλιστα, μετά από παράδοση, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι το βράδυ του Σαββάτου έκλεισε μία από τις πιο θρυλικές καριέρες στην ιστορία του WWE.

Η θρυλική καριέρα του Τζον Σίνα

Ο Σίνα έκανε το ντεμπούτο του στο WWE το 2002 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παλαιστές όλων των εποχών, κατακτώντας 17 φορές παγκόσμια πρωταθλήματα — αριθμός που τον τοποθετεί στην κορυφή της ιστορίας της εταιρείας.

Για πολλούς ήταν ο διάδοχος του Hulk Hogan και ο άνθρωπος που κράτησε την εταιρεία στην εποχή της PG Era.

Οι τίτλοι της θρυλικής καριέρας του:

– 17 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής

– 5 φορές Πρωταθλητής ΗΠΑ

– 4 φορές Πρωταθλητής «Tag-Team» (με συμπαίκτη)

– 2 φορές νικητής του Royal Rumble

– Μία φορά Intercontinental Champion

Πρωταθλητής του WWE και χολιγουντιανός σταρ

Ο Τζον Σίνα, πέρα από επαγγελματίας παλαιστής, είναι και ηθοποιός. Ξεκίνησε να παίζει το 2006 και έχει συμμετάσχει σε κωμωδίες και ταινίες δράσης, όπως The Marine (2006), Bumblebee (2018) και F9 (2021), καθώς και στη σειρά Peacemaker (2022–2025), ενώ βραβεύτηκε για τους ρόλους του στις ταινίες Trainwreck (2015), Blockers (2018) και The Suicide Squad (2021).

Δραστηριοποιήθηκε, ακόμα, στον χώρο της μουσικής και το 2005 κυκλοφόρησε το ραπ άλμπουμ «You Can’t See Me», ενώ το τραγούδι του «The Time is Now» ήταν το τραγούδι εισόδου του στο ρινγκ όλα τα χρόνια στο WWE.

Να σημειωθεί ότι ο Τζον Σίνα είναι γνωστός και για το φιλανθρωπικό του έργο, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 650 «ευχές» για το Make-A-Wish Foundation, τις περισσότερες στην ιστορία του οργανισμού.