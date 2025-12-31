Βαγγέλης Μαρινάκης: «Ευτυχισμένο για όλους το 2026, με πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας»

Το δικό του μήνυμα για το 2026 έστειλε ο “ισχυρός άνδρας” του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους τους Έλληνες, αλλά και στην ομάδα του νέες επιτυχίες.

Μέσω ανάρτησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε ότι το 2025 ήταν ιστορικό για την ομάδα του Πειραιά, αλλά έδωσε το… σύνθημα για ένα ακόμη πιο επιτυχημένο 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη

“Εύχομαι σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια και σε όλους τους Έλληνες ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, χαμόγελα, αγάπη και αισιοδοξία. Το 2025 ήταν μια ιστορική χρόνια για εμάς, μια χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάσαμε υπερήφανα σε όλη την Ελλάδα 100 χρόνια ένδοξης ερυθρόλευκης ιστορίας. 100 χρόνια γεμάτα θριάμβους, δυνατά συναισθήματα και τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με πίστη, δύναμη και θάρρος συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε τα ιδεώδη μας και να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και σε όποιον έχει ανάγκη.

Το μήνυμα του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο έτος:



Εύχομαι σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια και σε όλους τους Έλληνες ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, χαμόγελα, αγάπη και αισιοδοξία.



Το 2025 ήταν μια ιστορική χρονιά για εμάς, μια χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάσαμε… pic.twitter.com/HXNvYCELYN — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 31, 2025

Οι νίκες μας γεμίζουν δύναμη και μας κάνουν υπερήφανους. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια ακόμα πιο αποφασισμένους ώστε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε! Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά, να κατακτάμε κορυφές και τίποτα και κανένας δεν μας σταματά. Ευτυχισμένο και καλότυχο για όλους το 2026, με πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας και επιτυχιών! Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!“.