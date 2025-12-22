Αθλητικά

Βαγγέλης Μαρινάκης και Ολυμπιακός προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος

Οι Πειραιώτες έδειξαν για ακόμα μία φορά έμπρακτα τη στήριξη τους στα παιδιά που νοσούν
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο πρόεδρός της, Βαγγέλης Μαρινάκης προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος, στηρίζοντας τα παιδιά που νοσούν.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση, δείχνοντας τη στήριξή τους στα παιδιά που νοσούν.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ και ο ισχυρός άνδρας της, μέσω του Δ’ Αντιπροέδρου & Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ, κ. Κώστα Καραπαπά προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος σε ζωντανή σύνδεση με το Mega.

“Για σχεδόν 30 χρόνια, το Make-A-Wish Ελλάδος μετατρέπει τις ευχές σε δύναμη, τις στιγμές σε κουράγιο, και το «εύχομαι» σε «μπορώ».

Μαζί, ο Ολυμπιακός και το Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, γράφοντας νέες ιστορίες δύναμης και έμπνευσης για κάθε παιδί που νοσεί, για κάθε παιδί που εύχεται να μας συναντήσει.

Γιατί στον Ολυμπιακό, κάθε παιδί βρίσκει τη θέση του στην καρδιά μας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω του Δ’ Αντιπροέδρου & Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ, κ. Κώστα Καραπαπά προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος σε ζωντανή σύνδεση με το Mega”, αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

