Βαγγέλης Μαρινάκης: Το όραμα για την Νότιγχαμ Φόρεστ και το ενδιαφέρον για ομάδα της Βραζιλίας

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη στο «Sky Sports» με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ αναφέρεται στις φιλοδοξίες του για ένα παγκόσμιο γκρουπ συλλόγων και στο ενδεχόμενο να αγοράσει ομάδα στη Βραζιλία.

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο βρετανικό «Sky Sports» με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ να μοιράζεται στους στόχους του για το άμεσο μέλλον.

Η επιθυμία να μεγαλώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ, η προοπτική απόκτησης μιας ομάδας από τη Βραζιλία, αλλά και η συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή Εντού Γκασπάρ είναι ορισμένα από τα αποσπάσματα στο promo που έχει δημοσιευτεί.

My exclusive with #nffc owner Evangelos Marinakis airs on Sky Sports on Tuesday. Sneak preview here. His most personal and revealing UK interview ever. pic.twitter.com/GoT5RecPXV