Βασίλης Τολιόπουλος: One man show κόντρα στο Μαυροβούνιο και ρεκόρ καριέρας με την Εθνική μπάσκετ

Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Έλληνα γκαρντ, που συνοδεύτηκε από ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα και double double
Έχοντας για απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, η εθνική μπάσκετ πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Μαυροβουνίου (65-79) και εδραιώθηκε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν συγκλονιστικός, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με την Εθνική μπάσκετ με 27 πόντους (είχε 26 πόντους με Ολλανδία και Τσεχία στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025).

Ο Έλληνας γκαρντ είχε… στατιστική για φίλημα, ολοκληρώνοντας το ματς στην Ποντγκόριτσα με double double. Ο Τολιόπουλος μέτρησε 27 πόντους (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα), 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Να αναφέρουμε ότι ο Τολιόπουλος έκανε ρεκόρ επίσης τόσο στα εύστοχα τρίποντα (ξεκίνησε με 5/5 και τελικά είχε 7/13 κόντρα στο Μαυροβούνιο), όσο και στις ασίστ, με τις 10 που μοίρασε στην Ποντγκόριτσα!

Μετά το χαμένο καλάθι στη Sunel Arena που θα έστελνε το προηγούμενο ματς με το Μαυροβούνιο στην παράταση, ο Τολιόπουλος πήρε το… αίμα του πίσω μέσα στην Ποντγκόριτσα!

