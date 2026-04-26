Βαθμολογία πλέι άουτ Super League: Κάτω από τη ζώνη υποβιβασμού Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο πρώτος γύρος των πλέι άουτ της Super League ολοκληρώθηκε, με τον Πανσερραϊκό να ανεβαίνει πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, προσπερνώντας τον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΛ Novibet.

Ο Πανσερραϊκός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League, αφού νίκησε την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα με 1-0 και είδε τον Αστέρα Τρίπολης να γνωρίζει την ήττα με 2-1 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Κηφισιά και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στη Νίκαια.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1

Η βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League

1) Ατρόμητος 40

2) Παναιτωλικός 31

3) Κηφισιά 31

4) Πανσερραϊκός 27

5) Αστέρας Τρίπολης 25

6) ΑΕΛ Novibet 24

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο τελευταίες θέσεις μετά το τέλος της διαδικασίας των πλέι-άουτ υποβιβάζονται στην Super League 2.

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαΐου 2026

17:00: Παναιτωλικός – Κηφισιά

17:30: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

19:30: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος