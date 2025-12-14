Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός κρατήθηκε στην κορυφή αλλά η ΑΕΚ πλησίασε στο -1, δείτε φάσεις και γκολ

Αλλαγές και ανακατατάξεις έφερε η 14η αγωνιστική της Super League στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Το ξεκίνημα του 2ου γύρου του πρωταθλήματος βρήκε την ΑΕΚ να είναι η μεγάλη κερδισμένη, αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ άφησαν βαθμούς, εκτός έδρας.
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον μέχρι πρότινος “ξεχασμένο” στον πάγκο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, σκόρερ δύο τερμάτων και δημιουργό άλλων τόσων, η ΑΕΚ πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Παναιτωλικού (0-4).
Λίγες ώρες μετά, η ΑΕΚ ευχάριστα νέα από Περιστέρι και “Κλ. Βικελίδης”, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο “μεγάλο” ματς της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ διατηρήθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αλλά είδε την Ένωση να την πλησιάζει στο -1.
Ο ΠΑΟΚ γνώρισε τη δεύτερή του φετινή ήττα στη Super League, χάνοντας με 2-0 στην έδρα του Ατρομήτου. Ένα αποτέλεσμα που επέτρεψε στην ΑΕΚ να τον προσπεράσει και να τον αφήσει στην τρίτη θέση και στο -2.
Στο τελευταίο χρονικά ματς της 14ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός -έστω και δύσκολα- νίκησε τον Βόλο με 2-0 μέσα στη Λεωφόρο και τον έφτασε στους 22 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα στη 14η αγωνιστική
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0
Αρης – Ολυμπιακός 0-0
Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1
Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 35
2. ΑΕΚ 34
3. ΠΑΟΚ 32
4. Λεβαδειακός 25
————————————-
5. Παναθηναϊκός 22
6. Βόλος 22
7. Αρης 17
8. Κηφισιά 17
—————————————-
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας Τρίπολης 13
11. ΟΦΗ 12
12.Ατρόμητος 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερα.
Η επόμενη (15η) αγωνιστική
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης-Άρης (16:00)
Βόλος-Παναιτωλικός (18:00)
Ολυμπιακός-Κηφισιά (20:30)
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (17:30)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:30)
ΑΕΚ-ΟΦΗ (21:00)
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός (18:00)