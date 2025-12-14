Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός κρατήθηκε στην κορυφή αλλά η ΑΕΚ πλησίασε στο -1, δείτε φάσεις και γκολ

Αλλαγές και ανακατατάξεις έφερε η 14η αγωνιστική της Super League στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Το ξεκίνημα του 2ου γύρου του πρωταθλήματος βρήκε την ΑΕΚ να είναι η μεγάλη κερδισμένη, αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ άφησαν βαθμούς, εκτός έδρας.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον μέχρι πρότινος “ξεχασμένο” στον πάγκο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, σκόρερ δύο τερμάτων και δημιουργό άλλων τόσων, η ΑΕΚ πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Παναιτωλικού (0-4).

Λίγες ώρες μετά, η ΑΕΚ ευχάριστα νέα από Περιστέρι και “Κλ. Βικελίδης”, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο “μεγάλο” ματς της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ διατηρήθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αλλά είδε την Ένωση να την πλησιάζει στο -1.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε τη δεύτερή του φετινή ήττα στη Super League, χάνοντας με 2-0 στην έδρα του Ατρομήτου. Ένα αποτέλεσμα που επέτρεψε στην ΑΕΚ να τον προσπεράσει και να τον αφήσει στην τρίτη θέση και στο -2.

Στο τελευταίο χρονικά ματς της 14ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός -έστω και δύσκολα- νίκησε τον Βόλο με 2-0 μέσα στη Λεωφόρο και τον έφτασε στους 22 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα στη 14η αγωνιστική

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Αρης – Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 35

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

————————————-

5. Παναθηναϊκός 22

6. Βόλος 22

7. Αρης 17

8. Κηφισιά 17

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Τρίπολης 13

11. ΟΦΗ 12

12.Ατρόμητος 12

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερα.

Η επόμενη (15η) αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης-Άρης (16:00)

Βόλος-Παναιτωλικός (18:00)

Ολυμπιακός-Κηφισιά (20:30)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (17:30)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:30)

ΑΕΚ-ΟΦΗ (21:00)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός-Λεβαδειακός (18:00)