Βαθμολογία του Champions League: 33ος ο Ολυμπιακός, τι χρειάζεται για να προκριθεί

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα με 4-3 στο Φάληρο. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπόρεσε να πάρει έστω το βαθμό και πλέον βρίσκεται στην 33η θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Champions League μετά από πέντε αγωνιστικές, με 2 βαθμούς.

Με τρία ματς να απομένουν, η πρόκριση του Ολυμπιακού στην τελική 24άδα φαντάζει να είναι υπερβολικά δύσκολη, δεδομένου ότι πέρυσι η τελευταία ομάδα που μπήκε στα νοκ άουτ (Μπριζ) συγκέντρωσε 11 βαθμούς. Ακόμη και η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, που είχε φτάσει στους 11, αποκλείστηκε λόγω ισοβαθμίας, δείχνοντας πόσο υψηλά είναι τα απαιτούμενα στάνταρ.

Οι “ερυθρόλευκοι” θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας στις 9 Δεκεμβρίου, τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο στις 20 Ιανουαρίου και τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στις 28 Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ έμεινε η μοναδική απόλυτη και αήττητη ομάδα μετά από 5 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League, καθώς κέρδισε με 3-2 την Μπάγερν Μονάχου, ενώ είδε την Ίντερ να χάνει στις καθυστερήσεις από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο “Μετροπολιτάνο” (2-1).

Η είδηση της βραδιάς, πάντως, ήταν η “βόμβα” της Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ» με το εμφατικό 4-1 επί της Λίβερπουλ και, πλέον, μετά το αποτέλεσμα αυτό το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο των “κόκκινων” διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης (26.11.2025)

Κοπεγχάγη – Καϊράτ 3-0

Πάφος – Μονακό 2-2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα 0-3

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου 3-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-4

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ 5-3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ 3-0

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (25.11.2025)

Μάντσεστερ Σίτι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2

Μαρσέιγ – Νιουκάστλ 2-1

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0

Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Η βαθμολογία του Champions League

Άρσεναλ 5 (14-1) 15

Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12

Ίντερ 5 (12-3) 12

Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

Τσέλσι 5 (12-6) 10

Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10

Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

Αταλάντα 5 (6-5) 10

Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9

Λίβερπουλ 5 (10-8) 9

Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9

Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8

Τότεναμ 5 (10-7) 8

Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7

Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

Νάπολι 5 (6-9) 7

Μαρσέιγ 5 (8-6) 6

Γιουβέντους 5 (10-10) 6

Μονακό 5 (6-8) 6

Πάφος 5 (4-7) 6

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6

Μπριζ 5 (8-13) 4

Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

Άιντραχτ 5 (7-14) 4

Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

Μπενφίκα 5 (4-8) 3

Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3

Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

Ολυμπιακός 5 (5-13) 2

Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

Καϊράτ Αλμάτι 5 (4-14) 1

Άγιαξ 5 (1-16) 0

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (9/12, 17:30)

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ (9/12, 19:45)

Ίντερ – Λίβερπουλ (9/12, 22:00)

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ (9/12, 22:00)

Αταλάντα – Τσέλσι (9/12, 22:00)

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας (9/12, 22:00)

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00)

Μονακό – Γαλατάσαραϊ (9/12, 22:00)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ (9/12, 22:00)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (10/12, 19:45)

Καραμπάγκ – Άγιαξ (10/12, 19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (10/12, 22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (10/12, 22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (10/12, 22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (10/12, 22:00)

Μπριζ – Άρσεναλ (10/12, 22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (10/12, 22:00)