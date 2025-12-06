Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης εμπόδισε το «διπλό» της αθηναϊκής ομάδας

Βόλος και Κηφισιά πήραν από ένα βαθμό στο ματς του Πανθεσσαλικού, για την 13η αγωνιστική της Super League, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ, την αθηναϊκή ομάδα να αντιδρά, αλλά να… μένει στην ισοφάριση, αφού ο τερματοφύλακας Μάριος Σιαμπάνης έκανε μεγάλες επεμβάσεις και κράτησε το 1-1.

Ο Μάριος Σιαμπάνης με καταπληκτικές επεμβάσεις κράτησε το 1-1 στο Βόλος – Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό και εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο με 20 τελικές. Οι γηπεδούχοι έφτασαν έτσι τους 22 βαθμούς και μπήκαν στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα της Super League αλλά με ματς περισσότερο από τον Λεβαδειακό. Στην 8η θέση ανέβηκε η αθηναϊκή ομάδα (16 β.)

Tο ματς είχε έναν τρομερό ρυθμό στα πρώτα του λεπτά, με τον Βόλο και την Κηφισιά να παίζουν επιθετικά και να δημιουργούν φάσεις στα αντίπαλα καρέ. Μόλις στο 8′ οι γηπεδούχοι είδαν τον Χάμουλιτς να μη μπορεί να νικήσει τον Ραμίρες με σουτ. Ακολούθησαν στο 9′ και στο 11′ οι προσπάθειες του Τετέι, που δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Σιαμπάνη.

Οι δυο ομάδες έκαναν αρκετά λάθη στη συνέχεια. Η επόμενη καλή φάση του ματς ήρθε στο 30′, με την Κηφισιά να αγγίζει το γκολ. Ο Τετέι έφυγε στην πλάτη του Φορτούνα, μπήκε στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να κάνει καλό τελείωμα. Έξι λεπτά μετά, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο 0-1. Μετά από σέντρα του Λαρουσί, ο Μύγας δεν μπόρεσε να διώξει καλά με την μπάλα να καταλήγει στο δεξί μπακ της Κηφισιάς, ο οποίος σούταρε στην κίνηση με την μπάλα να κοντράρει στον Κάργα και να καταλήγει στην αριστερή γωνία του Σιαμπάνη (το 0-1χρεώθηκε ως αυτογκόλ).

Ο Βόλος κατάφερε να φέρει το ματς στην ισορροπία, πριν βγει το πρώτο ημίχρονο (43′). ο Λάμπρου ανατράπηκε εντός μεγάλης περιοχής από τον Σόουζα, Τσακαλίδης και Var έδωσαν πέναλτι και ο Χάμουλιτς νίκησε τον Ραμίρες για το 1-1.

Η Κηφισιά είχε ελαφρά υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο και στο 68′ έχασε σημαντική στιγμή για να σκοράρει και πάλι. Ο Πόμπο πήρε την μπάλα από το σημαιάκι του κόρνερ, πέρασε τρεις παίκτες και σούταρε από πλάγια θέση, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει. Στη συνέχεια ο Έλληνας πορτιέρε του Βόλου μπλόκαρε το σουτ του Πόκορνι.

Η τελευταία φάση του αγώνα ανήκε κι αυτή στην Κηφισιά (86′) Ο Αντόνισε έφυγε στην κόντρα, βρέθηκε απέναντι από τον Σιαμπάνη, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να σταματάει εντυπωσιακά την μπάλα με το αριστερό χέρι.

Οι ενδεκάδες:

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (90′ Ασεχνούν), Κόμπα (90′ Μπουζούκης), Πίντσι (54′ Χουάνπι), Τζόκα, Λάμπρου, Χάμουλιτς (73′ Μακνί).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Έμπο, Πέρεθ (56′ Αμανί), Πόμπο (90+3′ Ρουκουνάκης), Παντελίδης (90′ Ζέσρον), Αντόνισε, Τεττέη.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

4ος: Μπακογιάννης

VAR: Κουμπαράκης, Πουλικίδης