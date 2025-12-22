Βραβεία ΠΣΑΤ: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βραβεύτηκε για τη συμβολή του στον ελληνικό αθλητισμό

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, διακρίθηκε στην 72η τελετή των βραβείων του ΠΣΑΤ, για την ευρύτερη συμβολή του στον ελληνικό αθλητισμό.

Με ηγετική θέση στο πρόγραμμα της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή», στηρίζοντας τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη και την πρωταθλήτριας ιστιοπλοΐας, Αφροδίτη Ζέγκερς, αλλά και την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βραβεύτηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ, για όσα έχει προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό και πέρα του Ολυμπιακού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό του, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, με την απονομή να κάνει ο δήμαρχος του Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Αμφότεροι αναφέρθηκαν στο έργο του Βαγγέλη Μαρινάκη και τις ενέργειές του για την πρόοδο των αθλητών που προσφέρουν επιτυχίες και χαρά σε όλους τους Έλληνες.