Ο Λιούις Χάμιλτον συνέτριψε το ρεκόρ γύρου και στη Μεγάλη Βρετανία και πήρε για… πλάκα την pole position. Έκανε το 1-2 και πάλι η Mercedes, με τον Μπότας να παίρνει τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος ήταν ο Φερστάπεν.

Η Μercedes μοιάζει να μην έχει αντίπαλο στη Formula 1, με τον Λιούις Χάμιλτον να παίρνει με περίπατο την έβδομη pole position της καριέρας του στο Γκραν Πρι της πατρίδας του.

Ο Βρετανός πιλότος έκανε… πλάκα και πάλι στις κατατακτήριες δοκιμές, παρότι έκανε λάθος στο Q2 και βγήκε εκτός πίστας, με τη διαδικασία να διακόπτεται για λίγη ώρα. Ο Χάμιλτον επέστρεψε δριμύτερος, μπήκε φυσικά στο Q3 κι εκεί συνέτριψε το ρεκόρ γύρου.

Πίσω του,και σε απόσταση σχεδόν τριών ολόκληρων δεκάτων, βρέθηκε ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός οδηγός πήρε τη δεύτερη θέση κι έκανε το 1-2 για τη Mercedes.

Τρίτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν που πέρασε στο τέλος τον Λεκλέρκ της Ferrari, με τους Νόρις, Στρολ, Σάινθ, Ρικιάρντο, Οκόν και Φέτελ να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

