Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Νοσοκόμοι φέρνουν γνωστά αγωνίσματα στα μέτρα τους και γίνονται viral

Εργαζόμενοι του νοσοκομείου “Jeroen Bosch Hospital” της Ολλανδίας κατάφεραν να γίνουν viral, στην προσπάθειά τους να μοιράζουν γέλιο, “χρησιμοποιώντας” τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Κάποιοι από τους νοσοκόμους εμφανίζονται να… φέρνουν στα μέτρα τα πιο γνωστά αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, προσπαθώντας να τα “εκτελέσουν” με το δικό τους τρόπο, εντός της νοσοκομειακής εγκατάστασης.

Το νοσοκομειακό φορείο πήρε τη θέση του Bobsled, οι πέτρες του Curling και οι σκούπες αντικαταστάθηκαν από σφουγκαρίστρες και τον σωλήνα που κρέμεται ο ορός, ενώ η ένεση πήρε τη θέση του τυφεκίου, στην σκοποβολή του Διάθλου.

Στο κλίμα των Χειμερινων Ολυμπιακών Αγώνων το νοσοκομείο “Jeroen Bosch Hospital”, που πάει για το…. χρυσό μετάλλιο στον χαβαλέ.