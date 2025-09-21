Χρήστος Κόντης για Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Μόνος στόχος η νίκη, να δείξουμε πόσο γουστάρουμε να παίξουμε στο ντέρμπι»

Ο Χρήστος Κόντης επέστρεψε στον πάγκο των πρασίνων και θα κάνει το ντεμπούτο του στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21/09/25, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και μίλησε για τον στόχο της ομάδας του στο παιχνίδι, αλλά και τί χρειάζεται να δείξουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό σε μία περίοδο με πολλές αλλαγές και άσχημη ψυχολογική κατάσταση και καλείται στο νέο ξεκίνημα του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του να βγάλει αντίδραση, για να ξανακερδίσει τους φιλάθλους του, που νωρίτερα εξέδωσαν ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την εικόνα των πρασίνων και όχι μόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή

«Eίμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι στον Παναθηναϊκό! Σ’ αυτόν τον οργανισμό, σ’ αυτή τη μεγάλη ομάδα που μου αρέσει να υπηρετώ. Σίγουρα είναι μια πρόκληση για μένα ακόμα και τη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα μπορεί να μην φαίνονται καλά. Εγώ βλέπω τα θετικά στοιχεία και αυτά είναι πως έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και πάνω σ’ αυτό πρέπει να βασιστούμε.

Να τους τονώσουμε, να τους εμψυχώσουμε λίγο, γιατί προφανώς λόγω των αποτελεσμάτων υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια αρνητικότητα αλλά όπως είπα, εγώ βλέπω πάντα τη θετική πλευρά. Είμαστε εδώ όλοι μαζί να βοηθήσουμε, για να κάνουμε κάτι καλό. Θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι όπως του αρμόζει. Δηλαδή παίζουμε με τον Ολυμπιακό, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας, είναι ένα ματς των «αιωνίων» αντιπάλων.

Έτσι θα πρέπει να το δούμε, παίζουμε στην έδρα μας, και για εμάς ο μόνος στόχος και η σκέψη είναι η νίκη, γιατί αυτή θα μας δώσει πάρα πολλά. Εννοείται πως παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει πολύ καλή ομάδα, έναν πολύ καλό προπονητή και θα πρέπει να σεβαστούμε και να υπολογίσουμε ότι υπάρχει αυτό το δεδομένο. Όμως από εκεί πέρα όταν παίζεις στην έδρα σου, θα πρέπει να βρεις τον τρόπο, με το τακτικό πλάνο, με την ψυχή που θα βγάλεις, με το πόσο… γουστάρεις να παίξεις αυτό το παιχνίδι, για να πάρεις τους τρεις βαθμούς».